Продолжать отношения в таком статусе Логинову предложил сам Печакс, пишет Rus.LSM.lv. Договор заключен срочный – помощь Логинова требуется до момента, пока не будет найден новый управляющий. Обязанности Логинова связаны с развитием портовой инфраструктуры острова Криеву, чем он занимался и до ухода с поста.

"В его должностные обязанности входит все, о чем его попросит Печак. Это информация, сотрудничество с компаниями, которые будут работать на Криевусале", - сказала передаче руководитель отдела общественных отношений Рижского свободного порта Лиене Озола.

Хотя Логинов является внештатным советником, за свою работу он получает ежемесячную зарплату – 3500 евро после уплаты налогов.

Как сообщалось, 25 января управляющий Рижским свободным портом Леонид Логинов подал прошение об отставке с 10 марта 2017 года. Логинов возглавлял порт с 1998 года.

В начале января 2017 года суд Зиемельского района Риги оправдал Логинова и Печакса. Уголовное дело на Логинова и Печакса было заведено о злоупотреблении служебным положением — незаконных пожертвованиях и противозаконной выплате премий, что повлекло тяжелые последствия. Обвиняемые своей вины в инкриминируемых преступлениях не признали.

Для Логинова обвинитель требовал штрафа в размере 120 минимальных зарплат или 44 400 евро, а также запрета занимать должности руководителя и его заместителя в государственных и муниципальных учреждениях на срок три года и шесть месяцев. Для Печакса прокурор требовал штрафа в размере 90 минимальных зарплат или 33 300 евро и запрета занимать должности руководителя и его заместителя в государственных и муниципальных учреждениях на два года и восемь месяцев.

Также прокурор требовал компенсации причиненного ущерба в размере сделанных пожертвований и выплаченных премий — на сумму несколько сотен тысяч евро с Логинова и 378 000 евро с Печакса.

Прокурор Артис Клявиньш опротестовал оправдательный приговор. Рижский окружной суд в порядке апелляции 15 мая планирует рассмотреть уголовное дело Логинова и Печакса.