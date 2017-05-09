В начале этого года в топ-3 элитных ресторанов вошли Vincents, Bibliotēka Nr.1 в Верманском саду и Restorāns 3 в Старой Риге. Всего в списке лучших ресторанов страны — 30 заведений. Везде цены достаточно высокие, но в то же время эти места пользуются спросом у посетителей.

Однако при проверке социальных выплат и числа работников выяснилось, что во многих заведениях средняя зарплата ниже пятисот евро в месяц на бумаге. А в том же ресторане Riviera вообще не достигает даже минимального уровня.

Ресторан Vincents находится на верхушке по сумме социальных выплат на одного сотрудника. На десятом месте Bibliotēka Nr.1, а на последнем — Restorāns 3.

Минимальный социальный взнос составляет 126 евро, если в 2016 году сотрудник получал "минималку" в размере 370 евро.

Самые высокие соцвыплаты на одного сотрудника:

Bergs – 342 евро.

Vincents – 322 евро.

Vīna studijas restorāns – 290 евро.

Le Dome – 273 евро.

Zoltners – 251 евро.

Rocket Bean Rostery – 203 евро.

36. līnija – 170 евро.

Trīs pavaru restorāns – 157 евро.

Dikļu pils – 155 евро.

Bibliotēka Nr.1 – 139 евро.

Locale – 142 евро.

Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā – 139 евро.

Kaļķu vārti – 138 евро.

Muusu – 137 евро.

Kolonāde. Mūsu stāsti… - 130 евро.

Riviera – 125 евро.

Valtera restorāns – 106 евро.

Restorāns 3 – 78 евро.

У многих ресторанов общее хозяйство: например, они могут быть объединены с гостиницей. Dikļu pils, Bergs и тот же Le Dome. У многих единый бренд для нескольких видов бизнеса, что, вполне возможно, может влиять на размер средних зарплат и показатели соцвыплат, пишет rus.lsm.lv.