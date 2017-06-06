Речь идет о расположенных в Старой Риге ресторанах Peter’s Brew House, Queen’s pub, Zvejnieka dēls, Zilā govs, Colonel Brew Pub и Līvu terase. Все эти заведения принадлежат Рабиху Одайне, его жене Аните Одайне и Раймонду Васильеву.

По данным передачи, посетители, которые рассчитывались наличными, получали предварительный чек - он похож на настоящий, но не проходит через кассовый аппарат. Это позволяет предприятию не указывать часть доходов и, соответственно, не платить часть налогов. Журналисты LTV также получили предварительный чек, а затем отправились в СГД и получили комментарий, согласно которому такая схема достаточно распространена в предприятиях общепита.

Подозрения в том, что связанные с Одайне рестораны уклоняются от уплаты налогов, возникли после того, как выяснилось, что эти предприятия общепита платят минимальные взносы в систему социального страхования. Так, оборот SIA Teatro, которое контролирует Peter's Brew House, в 2016 составило полмиллиона евро, прибыль - 70 тысяч, социальные взносы за 11 работников - 113 евро в месяц. Это меньше, чем должно было бы быть при минимальной зарплате. SIA Baltic Holiday (контролирует Zvejnieka dēls и Queen’s pub) продемонстрировало оборот 800 тысяч евро и убытки в размере 27 тысяч. Социальные взносы за 22 работников составили 166 евро в месяц.

Сотрудники Службы госдоходов провели несколько рейдов, пытаясь обнаружить серверы, на которых может храниться информация с рабочих станций официантов (она позволяет определить реальный объем доходов). Расследование продолжается, сумма убытков уточняется. Если она будет значительной, руководству компаний может грозить уголовное наказание.

Рабих Одайне заявил журналистам, что вести бизнес в условиях такого рынка труда, какой есть в Риге, крайне сложно: местные работники стоят дорого, а для гастарбайтеров Латвия рынок труда не открывает. "Вы хотите более высокий уровень? Хотите привлекать больше туристов? Хотите лучший сервис? Откройте для нас рынок! Разрешите мне ввести шеф-повара из Украины, Грузии или Италии, разработайте для них нормальные правила, а не заставляйте платить за них такой налог. Я не могу себе этого позволить, не могу!" - заявил он.