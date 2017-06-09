Обмен отягощенной частной собственности на более ценную собственность, принадлежащую самоуправлению. О такой, возможно, подозрительной сделке между миллионером Эриком Тейлансом и Юрмальской думой сообщили Латвийскому телевидению, пишет Lsm.lv.

С Тейлансом во время подготовки сюжета ЛТВ связать не удалось, а в Юрмальской думе утверждают, что делается все, чтобы сделка прошла честно для обеих сторон. Эрик Тейланс является мажоритарным акционером Baltijas Apdrosinasanas nams и внештатным советником мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие") по экономическим вопросам.

Тейлансу принадлежит собственность в Юрмале недалеко от Лиелупе. Предприниматель планирует построить здесь несколько многоквартирных домов. В настоящее время это невозможно. Развитие недвижимости осложнено, поскольку до 2030 года Юрмальское самоуправление планирует построить новый мост через реку Лиелупе, и это объект затронул бы и собственность Тейланса.

Пока сроки строительства моста неизвестны. Поэтому предприниматель в заявлении в Юрмальскую думу просит или освободить его собственность от отягощения, или предоставить равноценный участок. Проект решения, подготовленный к заседанию Юрмальской думы 9 июня, свидетельствует, что в обмен ему могут предложить часть муниципального участка площадью 12 га в Дзинтари. Еще предстоит определить рыночную стоимость этой земли, что имеет большое значение, поскольку обмен происходит не по принципу квадратный метр на квадратный метр, а стоимость к стоимости.