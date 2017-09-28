Некий водитель такси потребовал у туриста 67 евро за поездку от аэропорта "Рига" до гостиницы в центре города, сообщила в четверг вечером передача LTV "Панорама". Это самая большая сумма, которую просили до сих пор за подобную поездку таксисты, отмечает передача.

После того как в начале этого месяца по решению суда были сняты ограничения на работу таксистов возле терминала прилета, аэропорт получает все больше жалоб от пассажиров на необоснованно высокие счета за услуги такси — 40 и 50 евро за поездку до центра.

Раньше единственными такси, которым разрешалось забирать пассажиров в зоне прилета, были BalticTaxi и RedCab, но теперь эти компании потеряли свое преимущество, и на стоянке воцарился хаос. Терминалы оплаты стали регулярно ломаться, а пассажиры, которым ехать недалеко, остаются без внимания таксистов, отмечает передача.