Четырехлетний ремонт гостиницы "Рига" завершён: в Латвию официально пришла старейшая в Европе сеть отелей Kempinski. Владельцы местных отелей прихода нового конкурента с именем не боятся, полагая, что цены на номера теперь вырастут, сообщает программа "Сегодня вечером" на LTV7.

Первый день работы после четырех лет капитального ремонта и многомиллионных инвестиций — гостиница "Рига" снова открыла двери для постояльцев. В Риге теперь "прописалась" сеть Kempinski, которая пришла в Латвиию со второй попытки. До этого сеть намеревалась открыть пятизвездочный СПА-отель в Кемери. Тогда не срослось, а сейчас получилось, отмечает программа "Сегодня вечером".

Капитальный ремонт гостиницы "Рига" занял 4 года. Перестроили всё, но сохранились детали - люстры в зоне лобби и лепнина на потолке. Всего в реконструкцию гостиницы "Рига" было вложено более 30 миллионов евро.

"Наша основная цель — это, конечно, привлечение гостей из Европы. Но мы ждем и посетителей из Америки. Очень надеемся, что латвийское правительство продолжит привлекать в Латвию китайский бизнес. Знаю, что сюда в прошлом году уже приезжали несколько делегаций из Китая", - рассказал Георг Ганчев, гендиректор Grand Hotel Kempinski Riga

Новый отель Kempinski получил пять звёзд. При этом в столице Латвии работают еще восемь других пятизвездочных отелей. Не много ли для Риги?

"У нас на сегодняшний день туристический бизнес носит ярко выраженную сезонность. Пик приезжающих приходится на летние месяцы. В то же время с осени до весны нагрузка в гостиницах носит неравномерный характер, и иногда проседает. В этот момент начинаются ценовые войны, когда гостиницы вынуждены демпинговать, чтобы привлечь туристов", - сказал директор туристической компании Baltic Travel Group Владислав Корягин.

В Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов уверены, что сеть клиентов у старых не уведёт и даже, наоборот, поможет привлечь новых, к примеру, из арабских стран. Кроме того, самой отрасли ожидают роста цен на номера, ведь приход на рынок конкурента — не повод для скидок.

"У нас в Риге, наоборот, есть проблема слишком низких цен на номера, поскольку недобросовестные игроки демпингуют. Но когда появляется такой серьезный игрок, это сделать уже невозможно. Поэтому цены на номера пятизвездочные должны подняться. В других европейских столицах вы никогда не поселитесь в пятизвездочный номер за 100 евро", - полагает Светлана Лёв, представитель Grand Hotel Palace.