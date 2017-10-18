​Между тем в среду генеральный директор компании Lietuvos geležinkeliai ("Литовские железные дороги") Мантас Бартушка заявил, что восстановление участка в Ренге может начаться в ближайшее время. Вложения в восстановление 19 километров железной дороги могут составить около 20 млн евро.

Он также сообщил, что Lietuvos geležinkeliai намерена обжаловать штраф Еврокомиссиии в 28 млн евро. Бартушка допустил, что и от Latvijas dzelzeļš могут поступить иски, однако "цена искам латышей может быть ноль".

​Впрочем, как выяснила программа "Сегодня вечером" на LTV7, в Latvijas dzelzeļš судиться будут и взыскать намерены гораздо больше нуля. "Размер компенсации за наши убытки, которые мы понесли за 10 лет, будет определяться судом", - рассказал вице-президент Latvijas dzelzeļš Айвар Стракшас.

​По его словам, иск готовится в суд Латвии или Литвы. На данный момент предприятие заказало юридическую экспертизу. "Скорее всего, придется оплачивать из денег налогоплательщиков. Вряд ли железная дорога будет выплачивать компенсацию, еще и не только Латвии, но и перевозчикам, и другим компаниям. Поэтому они, конечно, пытаются минимизировать свои потери в этом смысле", - отметил Стракшас.

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Еврокомиссия оштрафовала Lietuvos geležinkeliai на 28 млн евро за то, что предприятие девять лет назад разобрало участок пути Мажейкай-Ренге.