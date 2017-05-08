Совет по конкуренции начал неформальную проверку в отношении почти одновременного повышения цен на услуги латвийских операторов мобильной связи с 1 июня, сообщает передача "Сегодня вечером" на LTV7.

О повышении тарифов операторы объявили в преддверии вступления в силу нормы об отмене тарифов роуминга в странах ЕС, пишет rus.LSM.lv.

"Цель проверки — установить, есть ли объективные причины для повышения цен. Изменения вполне могут происходить. Это неотъемлемая часть бизнеса. Но вопрос — не скрывается ли под этим сговор? В рамках проверки мы выясняем причины увеличения цен", - пояснил представитель Совета по конкуренции Марис Спичка.

Ранее сообщалось, что латвийцы начали активно жаловаться на повышение тарифов на мобильную связь со стороны операторов.

В свою очередь операторы мобильной связи отрицают сговор и уверяют, что тарифы не повышаются, а разработаны новые тарифные планы, предлагающие более широкий спектр услуг.