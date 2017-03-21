Российская "Новая газета" опубликовала расследование о платформе по отмыванию денег под условным названием "Ландромат", в которой приняли участие банки почти из сотни стран, в том числе из Балтии. По подсчетам журналистов, с 2011-го по 2014 год по этой схеме из России были выведены $22 миллиарда. Как заявили авторы расследования журналистам Русского вещания LTV7, Латвия была лидером по транзиту грязных денег в Европе.

Ключом для схемы стали решения молдавских судей о взыскании долгов по невыплаченным векселям. Проблема только в том, что и долги, и векселя, и поручительства, и должники — все было фиктивным. Нефиктивными были только банковские счета, с которых приставы по решению судов изымали деньги. Именно судебное решение становилось железобетонным основанием для того, чтобы участники схемы могли обналичить средства, полученные от контрабанды, откатов, банковских хищений, уклонения от уплаты налогов и других преступлений. По подсчетам "Новой газеты", за четыре года по схеме из России вывели $22 миллиарда.

Роман Анин, редактор отдела расследований "Новой газеты", в интервью Русскому вещанию LTV7 рассказал о роли латвийской банковской системы в схеме.

"Латвийские банки играли роль транзитных зон. Через Латвию деньги отправлялись дальше — в Швейцарию. Лидерами среди латвийских банков был "Траста" (Trasta komerсbanka). В "Траста" зашло 3,2 миллиарда долларов, через молдавскую схему, в PrivatBank — зашло 2 миллиарда долларов, Baltikums Bank AS — 700 миллионов, и ABLV банк — 282 миллиона долларов. Деньги не оседали на счетах, а переводились на офшорные фирмы-однодневки, которые обслуживались в латвийских банках, и оттуда уже переводились в другие юрисдикции", - рассказал Роман Анин.

И если брать объем, то по сравнению с другими странами, он был самый большой среди стран Евросоюза, отмечает Анин.

К трём из четырёх банков, которые назвал представитель "Новой газеты", Комиссия рынка финансов и капитала применила различного рода санкции в течение последних двух лет. Так, ABLV банк в прошлом году был оштрафован на 3 миллиона евро, а PrivatBank — в 2015-м получил штраф в 2 миллиона евро. Ну а самые суровые санкции ожидали Trasta komercbanka — кредитное учреждение лишилось лицензии. Во всех трёх случаях среди нарушений — недостатки в исполнении требований закона о борьбе с легализацией преступно нажитых денег.

Что касается других стран Балтии, то, как указывает "Новая газета", через Литву прошли 77 миллионов евро, а через Эстонию — более 1,5 миллиарда долларов.