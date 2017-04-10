Как указано на домашней странице ЛУ, это здание в 1933 году вузу отписал меценат Карлис Карпс. Но никаких условий он не выдвинул.

Но с учетом стратегии развития университета, Сенат ЛУ решил продать недвижимость, а вырученные средства передать на развитие Академического университетского городка в Торнякалнсе.

В недвижимость входят два здания, гараж и земельный участок. В настоящий момент квартиры в зданиях сдаются в наём. В общей сложности заключено 17 договоров найма или аренды, один – бессрочной.

Как говорится в объявлении, недвижимость можно приспособить под офисное здание, гостиницу и благоустроенное жилье. На первом этаже расположены обширные торговые помещения.

Общая площадь строений – 2077 кв. м, а земельного участка – 2040 кв. м.