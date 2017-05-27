Здание принадлежавшей датскому предпринимателю и музыканту Стину Лоренцу или Луи Фонтейну гостиницы Fontaine Royal Hotel продано, но ее покупателя Фонтейн держит в секрете.

Агентству LETA Фонтейн, который на этой неделе отправился в Венесуэлу, рассказал, что с 1 октября этого года гостиничное здание на ул.Стурманю, 1 перейдет в ведение нового владельца. Новым хозяином гостиницы является житель Латвии.

Имя покупателя не называют и многие опрошенные газетой "Курземес вардс" приближенные к Фонтейну люди. Они лишь пояснили, что гостиницу купит одна лиепайская семья предпринимателей.

Заявление об использовании преимущественного права покупки собственности на ул.Стурманю, 1 в Лиепайскую думу не подано. Однако начальник управления недвижимой собственности Лиепайской думы Марис Эгманис пояснил, что в самоуправление с таким заявлением нужно обращаться только в случае, если продавец продает как здание, так и землю, а если собственность продается по частям или же покупатель покупает только доли капитала гостиницы, то самоуправление не имеет преимущественного права покупки.

"Курземес вардс" уже писала, что Фонтейн решил продать гостиницу, так как из-за концертов он много времени проводит в поездках.