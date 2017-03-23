Даугавпилсский суд 21 марта объявил процесс неплатежеспособности производителя окон и дверей Lumenix fabrika, свидетельствует информация регистра неплатежеспособности.

Как пояснили агентству ЛЕТА в суде, этот процесс неплатежеспособности будет трансграничным, так как должнику принадлежит предприятие в Эстонии.

Кредиторы должны заявить свои требования в месячный срок. Администратором процесса неплатежеспособности назначена Айя Ламберте.

В 2015 году Lumenix fabrika открыла в Даугавпилсе новое производство и вскоре вошла в число крупнейших в Балтии производителей окон, дверей и стеклопакетов.

Lumenix fabrika была зарегистрирована в 2014 году, основной капитал предприятия - 2800 евро.

В 2015 году оборот Lumenix fabrika составил 4,081 млн евро, прибыль - 120 111 евро.