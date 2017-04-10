По данным Lursoft, в 2016 году латвийские предприятия в виде налогов внесли в госбюджет 6,13 млрд евро. Это на 7% или 430 млн евро больше по сравнению с предыдущим годом. В Lursoft проанализировали, какие отрасли экономики лучше всего пополняют казну.

Больше всего денег в госбюджет в прошлом году внесли предприятия сферы торговли, поскольку именно в этом секторе работает много компаний. Занимающиеся оптовой торговлей 16 050 фирм заплатили налоги на 1,44 млрд евро, а предприятия розничной торговли - на 924,6 млн евро. Сумма налогов, уплаченная оптовыми торговцами, по сравнению с 2015 годом увеличилась на 5,73%, тогда как сумма налогов, внесенных розничными торговцами, - увеличилась на 6,65%.

Третье место по сумме уплаченных в казну налогов занимает сфера электро-, газо-, и теплоснабжения (343,93 млн евро), четвертое - услуги хранения и транспорта (227,54 млн евро), пятое - операции с недвижимостью (225,7 млн евро), шестое - торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов (213,49 млн евро), седьмое - финансовые услуги, не включая страхования и пенсионные накопления (205,89 млн евро), восьмое - сфера здравоохранения (187,52 млн евро), девятое - ИТ-услуги (140,16 млн евро), десятое - производство напитков (131,2 млн евро).