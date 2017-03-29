Автобусная компания Lux Express приобрела шесть новых автобусов нового поколения Scania Irizar, которые будут обслуживать пассажиров на маршрутах Таллин-Рига и Таллин-Петербург.

Начиная с 3 июля будет также действовать новый учащенный график движения автобусов. Lux Express добавит в график движения автобусов на маршруте Таллин-Рига два новых ежедневных отправления, также будут сделаны изменения и в уже имеющихся отправлениях.

"Времена, когда пассажир был готов планировать свой день в зависимости от времени отправления автобуса или поезда, давно прошли. Сегодня люди ждут от общественного транспорта гибкости и возможности выбора, и именно поэтому мы увеличиваем число отправлений автобусов на маршруте Таллинн-Рига до 13 в день", - пояснил председатель правления Lux Express Ханнес Саарпуу.

Если сейчас в автобусах Lux Express Lounge на маршруте Таллин-Рига 30 пассажирских мест расположено в обычной части и 10 в части Lounge, то в новых автобусах в особенно удобной части Lounge будет располагаться 15 пассажирских мест. Средний возраст автобусов Lux Express составляет три года, автобусы меняются на новые раз в 5-6 лет.

В прошлом году эстонскими и международными линиями Lux Express воспользовалось около 2,2 млн пассажиров.