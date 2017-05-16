В связи с прибытием новых автобусов фирма Lux Express делает автобусное движение между Таллином и Ригой более плотным и с 3 июля добавляет в расписание движения автобусов по два дополнительных рейса в день из обоих городов.

Об этом агентству BNS сообщило руководство компании, отметив, что уже с 12 июня на линию Таллин-Рига-Таллин прибудут самые современные в Балтийском регионе автобусы Lux Express Lounge, которые частично заменят находившиеся до этого на линии автобусы Lux Express. Новые автобусы находятся на наивысшем уровне по многим показателям: как по технические данным, дизайну, удобству для пассажиров, так и в плане экологичности.

В Эстонию поступит в общей сложности восемь изготовленных по спецзаказу автобусов высшего класса, которые будут обслуживать пассажиров как на линии Таллин-Рига, так и на линии Таллин-Петербург. Общая стоимость новых автобусов марки Scania Irizar i8 составляет порядка трех миллионов евро. В данный момент автобусный парк Lux Express состоит из 80 автобусов.

В связи с выходом на линию новых автобусов с 3 июля в обоих направлениях линии Таллин-Рига-Таллин добавится по два новых рейса, а также изменится время отправления некоторых рейсов.