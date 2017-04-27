Цель выхода на биржу состоит в том, чтобы обеспечить ресурсы для продолжения развития в нынешнем темпе. Предприятие намерено особенно концентрироваться на зарубежных рынках.

"В 2016 году был достигнут оборот в 5,5 млн евро, и в будущем усматривается потенциал продолжения нынешних темпов развития с ростом примерно 30% в год. Капитал для этого планируется привлечь за счет эмиссии акций и первичного публичного предложения, направленного в первую очередь на имеющихся клиентов и частных инвесторов, которые пожелают стать акционерами", - говорится в заявлении компании для прессы.

В 2015 году оборот Madara Cosmetics составил 3,915 млн евро, что на 29,4% больше, чем в 2014 году, а прибыль повысилась на 19,1% и составила 489 тыс. евро.

Предприятие основано в 2006 году.