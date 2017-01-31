Уже много лет идут разговоры о том, что в Риге появится магазин шведского бренда Ikea, сеть которого охватывает многие страны мира. Первый магазин Ikea в странах Балтии был открыт в Вильнюсе в 2013 году, а сейчас наступила очередь Риги. Если у девелопера и строителей не возникнет трудностей с получением разрешений и согласований, то строить рижский магазин Ikea начнут уже в мае 2017 года. Впрочем, при реализации проектов такого масштаба всегда могут возникать различные препятствия, поэтому нельзя исключать переносы сроков открытия магазина. Сейчас осуществляющая проект магазина компания-оператор Verus Praedium обещает, что магазин откроется в августе 2018 года.

Магазины Ikea пользуются во всем мире пользуются популярностью по довольно простой причине: в них представлен большой ассортимент сравнительно недорогих товаров для дома и интерьера, от посуды, предметов для кухни и полотенец до крупногабаритной мебели по сравнительно доступным ценам. Так, в Ikea в Риге будет представлено примерно 9000 различных товаров. Многие латвийцы уже сейчас покупают товары Ikea через многочисленные фирмы, которые предлагают выбрать товары по каталогу и доставляют их из магазинов в Польше или Литве.

Рижская Ikea фактически будет находиться за пределами столицы - в Стопиньском крае, но в реальности - это окраина города, перекресток улиц Юглас и Бикерниеку, неподалеку от Детской больницы Gaiļezers и магазина Rimi Biķernieku. Примерное расстояние от центра города до магазина - восемь километров.

Площадь магазина составит 34 500 квадратных метров, число мест на парковке - свыше 1000. Площадь земельного участка, который приобретается для строительства объекта - 10 гектаров. Рижский магазин будет больше вильнюсского, площадь которого составляет 26 тыс. квадратных метров.

В рижском магазине также разместится ресторан Ikea на 450 посадочных мест, детские площадки и игровая комната.

Возможно, сразу возникает вопрос, почему для магазина выбрано такое удаленное от центра и не самое оживленное место столицы? Ответ довольно прост - концепция Ikea подразумевает, что ее магазины преимущественно находятся на границе города. Кроме того, Рига предлагала построить магазин на Луцавсале или в районе Рижского аэропорта, однако компания-оператор не согласилась. Вторая причина открытия магазина именно в этом районе заключается в том, что в другие предложенным места будет слишком трудно добраться покупателям, которые приедут в рижскую Ikea из Эстонии.

Рига примет участие в расширении улиц, прилегающих к магазину, так как необходимо увеличить их пропускную способность. Кроме того, следует рассчитывать, что муниципальное предприятие Rīgas satiksme усовершенствует сеть маршрутов в районе будущего магазина, поскольку сейчас туда ходит только 16-й автобус, курсирующий не так часто, как хотелось бы.

В строительство нового магазина Verus Praedium намеревается инвестировать примерно 60 миллионов евро. После открытия в магазине будут работать примерно 400 человек. Поиск работников компания обещает начать в течение ближайших месяцев.

Благодаря строительным работам по возведению магазина будет создано примерно 300 временных рабочих мест.

Рига намеревается вложить в расширение улиц примерно 500 000 евро. Дорожно-строительные работы в районе магазина начнутся уже летом нынешнего года, поэтому в это время на улицах в этом месте могут возникнуть транспортные заторы.