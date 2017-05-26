Свой первый миллион Малыгин заработал в Латвии, еще в советские времена. Правда, это был миллион рублей. Заработанные деньги он вложил в бизнес. "Я никогда не держал в руках миллион, ни в какой валюте. И не собираюсь этого делать. На моем счете никогда не было миллиона долларов или евро, и сейчас нет. Я всегда вкладывал деньги", - пояснил бизнесмен.

Малыгин также рассказал, что на базе клиники Diamed, которую он ранее приобрел, планирует создать больницу широкого профиля, там будут оказываться дополнительные медицинские услуги.

"Допускаю, что может поменяться месторасположение клиники, так как район VEF для клиентов не особо удобен", - замечает Малыгин.

Но он не стал уточнять, какие предприятия планирует приобрести в этом году, так как Olainfarm – публичное акционерное общество, его акции котируются на бирже. "Мы рассматриваем возможность приобрести еще какие-либо аптеки, предприятия, оказывающие медицинские услуги, а также производственные предприятия", - лишь отметил бизнесмен.

По его словам, он не рассматривае возможность продать Olainfarm, хотя это можно сделать на 5 минут. Биржевая цена Olainfarm – 147 млн евро плюс наценка.