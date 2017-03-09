По сравнению с литовскими и эстонскими коллегами, малые и средние предприятия Латвии критически оценивают предпринимательскую среду и перспективы бизнеса в 2017 году.

Об этом свидетельствует подготовленный банком SEB новый обзор балтийского бизнеса. Почти две трети предпринимателей прогнозируют снижение оборота, каждая пятая компания планирует сократить число сотрудников, а 40% малых и средних предприятий Латвии не готовы инвестировать в развитие своего бизнеса.

Общий уровень оптимизма в сегменте малых и средних предприятий уменьшился во всех трех странах Балтии, достигнув самого низкого уровня за последние три года. Рост оборота в этом году прогнозируют 81% малых и средних предприятий в Литве и 69% в Эстонии, тогда как в Латвии с таким настроением в будущее смотрят только 39% предпринимателей. 61% малых и средних предприятий Латвии в этом году ожидают сокращение оборота. Такого же мнения придерживается 31% предприятий Эстонии и 19% — Литвы.

В Латвии также самый маленький удельный вес предприятий, которые в этом году планируют увеличить число сотрудников — такие планы у 12% малых и средних предприятий Латвии, тогда как в Эстонии принять новых работников намерены 14% предприятий, а в Литве — 24%. В свою очередь 19% малых и средних предприятий Латвии в этом году число работников сократят. В Литве так поступят 9%, а в Эстонии — всего 5% предпринимателей.

Пессимистичнее всего настроены предприятия в сфере гостиничного бизнеса и в сегменте общественного питания с небольшим числом сотрудников и оборотом до 650 тысяч евро в год. В свою очередь позитивнее в будущее смотрят предприятия, работающие в сфере торговли и услуг, те предприятия, число сотрудников которых превышает 250 человек, а также малые предприятия с годовым оборотом до 65 тысяч евро.

Обзор балтийского бизнеса – это обобщение результатов опроса малого и среднего бизнеса, проведенного банком SEB. Обзор дает представление о предприятиях Балтии в контексте пяти вопросов: рост оборота, занятость, экспорт, инновации и инвестиции. В обзоре балтийского бизнеса за 2017 год обобщены ответы 4542 малых и средних предприятий стран Балтии. Опрос проводился в ноябре и декабре 2016 года.