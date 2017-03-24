"Я всегда использую пример Нью-Йорка. Мы провели очень детальный анализ того, сколько людей каждый день отправляется в аэропорт Джона Кеннеди или La Guardia, - заявил Гаусс. - Мы знаем, что каждый день из Риги в Нью-Йорк путешествует много людей. (..) Такой полет уже сегодня был бы смысл. Но в долгосрочной перспективе… Уже сегодня есть основания для полетов в Китай, США, Канаду. Вопрос в том, когда ты собираешься начать на этом зарабатывать. Кто твой партнер на второй стороне?"

Глава авиакомпании отметил, что обычно между принятием стратегического решения о запуске маршрута и началом полетов обычно проходит 6-9 месяцев. "Если это делаем мы, то нам надо найти самолет, обучить команду. У нас есть готовые планы, нужно только нажать кнопку. Это не то, на чем мы сразу получим прибыль. Это инвестиции на три года, - заявил Гаусс, комментируя ситуацию с рейсами в Китай. - То же самое с Нью-Йорком. В Северной Атлантике жесткая конкуренция, и мир не ждет airBaltic с распростертыми объятиями".

На данный момент у airBaltic нет самолетов, способных выполнять трансатлантические перелеты. При этом Гаусс полагает, что в целом дальние перелеты для стран Балтии довольно перспективны: "Это очень, очень для нас интересно. (..) В странах Балтии живут шесть миллионов человек, но нет ни одного дальнего маршрута. В Финляндии тоже шесть миллионов, но там бог знает сколько таких перелетов". Глава авиакомпании полагает, что дальние перелеты влияют на отношения с крупными странами, поэтому это вопрос должен обсуждаться на политическом уровне.