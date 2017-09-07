Массовая уборка картофеля до сих пор не началась - скорее всего, урожай будет собран на две недели позже, чем обычно, сообщила агентству LETA руководитель Союза картофелеводов и переработчиков Айга Краукле.

Уборка картофеля запаздывает из-за того, что еще не убран урожай зерновых. "Люди ждут, когда смогут убрать зерно - его спешат убрать первым. Влажность настолько высока, что зерно нельзя убирать и сушить, поэтому картофель остается "на потом"", - сказала Краукле.

По словам руководителя организации, пока задержка уборки не влияет на качество картофеля, за исключением регионов, например, Латгале, где картофель подолгу мок в воде. "Там, в пострадавших от наводнения регионах, у картофелеводов однозначно будут убытки", - сказала Краукле.