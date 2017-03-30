Работы по реконструкции начались в январе нынешнего года, когда и был закрыт торговый центр. В супермаркете меняли полы, освещение, а в магазине Maxima провели замену полок, холодильников и морозильников, а также другого оборудования. Ремонт был сделан и на складе торгового центра.

В торговом центре прежде располагались и магазин Maxima XX, и еще восемь других предприятий по оказанию услуг. После реконструкции в торговом центре расширились торговые площади магазина Maxima XX, а количество остальных предприятий сократилось, и сейчас в центре будут работать только Euro aptieka, магазин ювелирных изделий 585 и телекоммуникационное предприятие Bite. В торговом центре жителям доступны также три банкомата.

Площадь магазина Maxima XX в этом торговом центре после реконструкции составляет 2882 кв. м, в магазине будут трудиться около 100 работников.