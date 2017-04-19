Напомним, что в настоящий момент "потолок" оборота 100 000 евро в год, а зарплаты - 720 евро в месяц.
Установив более низкий лимит оборота Министерство экономики предлагает вернуться к единой ставки налога на микропредприятия – 15% от оборота. Такой вариант поможет облегчить администрирование налога.
Предприятия, которые используют только безналичный способ расчета, смогут выбрать особый режим – налоги автоматически будут удерживаться со счёта, а декларацию подавать не придётся.
- максимальный оборот – 50 000 евро в год;
- «потолок» зарплаты одного работника – 900 евро в месяц;
- единая ставка налога – 15% от оборота;
- при автоматическом удержании налогов со счёта - отказ от подачи деклараций;
- 95% от суммы налога пойдут в социальный бюджет;
- работник может добровольно платить соцвзнос.
В настоящее время 80% поступлений от налога в бюджет направляются на обязательные взносы социального страхования. Для решения проблемы социальных гарантий работников микропредприятий Минэкономики предлагает направлять на социальное страхование по крайней мере 95% от суммы налога. Кроме того, у работников микропредприятий должно быть право добровольно присоединиться к системе государственного социального страхования, и это должно быть закреплено в трудовом договоре.
Как указывает министерство, режим налога на микропредприятия в дальнейшем смогут использовать не только существующие плательщики этого налога, но и ведущие хозяйственную деятельность лица, которые будут соответствовать определенным принципам. В целом этот режим смогут использовать около 27 000 микропредприятий, на которых занято почти 68 000 человек.
Планируется, что поправки к закону вступят в силу с 1 января 2018 года.
Действующие ставки налог на микропредприятия:
- 12% при обороте до 7 000 евро в год
- 15% - при обороте до 100 000 евро в год
- 20% - если оборот превышает 100 000 евро (к превышающей части оборота)
Если у микропредприятия в течение года не было оборота или начисленная сумма налога на микропредприятия не превышает 50 евро, в бюджет уплачивается налог на микропредприятия в размере 50 евро.