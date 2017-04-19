Максимальный оборот микропредприятия в год – 50 000 евро, а максимальный размер зарплаты одного работника – 900 евро. Такой законопроект разработало Министерство экономики. Документ уже направлен на межведомственное согласование, пишет агентство LETA.

Напомним, что в настоящий момент "потолок" оборота 100 000 евро в год, а зарплаты - 720 евро в месяц.

Установив более низкий лимит оборота Министерство экономики предлагает вернуться к единой ставки налога на микропредприятия – 15% от оборота. Такой вариант поможет облегчить администрирование налога.

Предприятия, которые используют только безналичный способ расчета, смогут выбрать особый режим – налоги автоматически будут удерживаться со счёта, а декларацию подавать не придётся.





максимальный оборот – 50 000 евро в год;

«потолок» зарплаты одного работника – 900 евро в месяц;

единая ставка налога – 15% от оборота;

при автоматическом удержании налогов со счёта - отказ от подачи деклараций;

95% от суммы налога пойдут в социальный бюджет;

работник может добровольно платить соцвзнос. Предложение Министерства экономики:

В настоящее время 80% поступлений от налога в бюджет направляются на обязательные взносы социального страхования. Для решения проблемы социальных гарантий работников микропредприятий Минэкономики предлагает направлять на социальное страхование по крайней мере 95% от суммы налога. Кроме того, у работников микропредприятий должно быть право добровольно присоединиться к системе государственного социального страхования, и это должно быть закреплено в трудовом договоре.

Как указывает министерство, режим налога на микропредприятия в дальнейшем смогут использовать не только существующие плательщики этого налога, но и ведущие хозяйственную деятельность лица, которые будут соответствовать определенным принципам. В целом этот режим смогут использовать около 27 000 микропредприятий, на которых занято почти 68 000 человек.

Планируется, что поправки к закону вступят в силу с 1 января 2018 года.

Действующие ставки налог на микропредприятия:

12% при обороте до 7 000 евро в год

15% - при обороте до 100 000 евро в год

20% - если оборот превышает 100 000 евро (к превышающей части оборота)

Если у микропредприятия в течение года не было оборота или начисленная сумма налога на микропредприятия не превышает 50 евро, в бюджет уплачивается налог на микропредприятия в размере 50 евро.