Напомним, что с 1 марта стартовала как обязательная, так и добровольная подача деклараций о доходах за прошлый год. Но если для добровольной подачи отводится более трех лет (до 16 июня 2020 года), то на обязательную есть только три месяца, то есть до 1 июня 2017 года.

За несоблюдение норм закона предусмотрено наказание. На первый раз это может быть предупреждение, а максимальная сумма штрафа – 14 000 евро (за повторное нарушение в течение года).

Кто же обязан отчитаться перед СГД до 1 июня? В обязательном порядке декларацию должны подать лица, которые:

вели хозяйственную деятельность (например, являются собственниками индивидуального предприятия, арендуют или сдают в аренду свою собственность, являются собственниками крестьянских хозяйств, получали доходы от профессиональной деятельности и др.);

получали доходы за границей (в том числе лица (моряки), нанятые для работы на используемом в международных перевозках судне);

получали необлагаемые налогом доходы, общая сумма которых в 2016 году превысила 4 000 евро (например, получили доходы от продажи личного имущества);

получали доходы, которые облагаются 10% налоговой ставкой (например, доходы от дивидендов, доходы от продажи растущего леса или лесоматериалов) и из которых налог не был удержан по месту выплаты дохода,

получали другие облагаемые налогом доходы, из которых не был удержан налог по месту выплаты, в том числе подарки, полученные от физических лиц, не являющихся родственниками или супругом получателя подарка, которые облагаются подоходным налогом с населения.

Какие доходы облагаются налогом? Какие - не облагаются? Когда нужно подавать декларацию, а когда - не только подавать, но и платить? Подробно читайте здесь.