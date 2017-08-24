Достигнута договоренность о восстановлении хозяйственной деятельности фирмы Internet и доменного имени ss.lv. Отменены и другие ограничительные меры, в том числе распоряжения о приостановке операций с банковскими счетами Internet.

Партнер PwC Legal Янис Лагздиньш считает, что это хороший результат и начало для процессов медиации в Латвии.

По его словам, в правовом регулировании нужны некоторые изменения. Например, СГД нужно предоставить право заключать договоры медиации с предприятиями. Также нужны улучшения в защите данных и регулировании работы интернет-платформ в Латвии.

Как сообщалось, портал ss.lv уже передал СГД часть требуемой информации по поданным на портале объявлениям, а также письменно выразил готовность и далее сотрудничать с СГД.