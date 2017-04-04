Единственный источник доходов Мартина Гаусса - авиакомпания airBaltic.

В декларации сообщается, что глава авиакомпании в прошлом году приобрел автомобиль Mercedes Benz за 45000 евро, предметы искусства за 21000 евро, а также автомобиль BMW Cabrio за 20000 евро, который потом подарил. Кроме того, Мартин Гаусс заплатил за неназванные услуги 15000 евро и осуществлял не описанные в декларации покупки на 20000 и 22000 евро.

В пользовании Мартина Гаусса в конце прошлого года находились автомобили BMW (2014 года выпуска), Tesla (2014) и Volkswagen (2015). Ему принадлежат квадроцикл Canam Quard 2009 года выпуска и Mercedes Benz 2016 года выпуска.

Долговые обязательства Мартина Гаусса сократились на 80 000 евро и к концу 2016 года их сумма составила 300 000 евро.

Денежные безналичные накопления Мартина Гаусса тоже уменьшились. На его счетах в банках Германии, Италии, Австрии и Латвии хранилось 163 500 евро. У немецкого страховщика Ergo Insurance он скопил 88000 евро.

В декларации также указывается, что главе airBaltic принадлежат строения в Германии, Австрии и Италии, а также 100 долей капитала немецкой фирмы MaGau, стоимость которых составляет 25000 евро и 100 акций компании AirBerlin Plc&Co Luftverhrs, стоимость которых - 56 евро.

Как уже сообщалось, airBaltic в 2016 году получила прибыль в размере 1,2 млн евро - в несколько раз меньше, чем в 2015 году, когда ее прибыль составила 19,5 млн евро. Оборот airBaltic в 2016 году составил 286 млн евро - примерно на 1% больше, чем в 2015 году. 80% акций авиакомпании принадлежат Латвийскому государству.