Министерство благосостояния намерено вновь актуализировать в правительстве вопрос о социальной уязвимости самозанятых лиц и плательщиков патентной платы.

В докладе министерства "О социальном обеспечении самозанятых лиц и плательщиков патентной платы" отмечается, что самозанятое лицо должно вносить взносы с любой суммы доходов, но не ниже минимальной заработной платы, однако в большинстве случаев самозанятые платят взносы с минимального размера, поэтому средний объем их взносов лишь немного выше минимума.

Также министерство отмечает, что бывают случаи, когда самозанятые в течение длительного периода не являются социально застрахованными и вносят взносы лишь незадолго до предоставления услуги. Это в основном относится к пособиям по материнству, отцовству и родительским пособиям.

Что касается плательщиков патентной платы, то объекты, с которых она вносится, как правило, малы, поэтому данная категория лиц застрахована только на случай пенсии и инвалидности и влияние объекта взносов на их размер невелико.

Как указывает Минблаг, взносы плательщиков патентной платы не достаточны для того, чтобы обеспечить накопления для минимальной пенсии по возрасту, поэтому налогоплательщикам, которые платят взносы в общем порядке, фактически приходится содержать плательщиков патентной платы при достижении ими пенсионного возраста.