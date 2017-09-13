Инчукалнское подземное газохранилище сейчас заполнено на 36,4%, сообщил в среду на организованной журналом "Капитал" конференции "Энергетика 2017" заместитель госсекретаря Министерства экономики Янис Патмалниекс.

Обеспечение функциональности Инчукалнского газохранилища на свободном рынке он назвал вызовом и для его оператора Conexus Baltic Grid, и для Минэкономики, чтобы сохранить этот актив для Латвийского государства.

Цель создания регионального рынка газа - с помощью новых соединений, например, литовско-польского GIPL и финско-эстонского Balticconector диверсифицировать источники поставки и создать дизайн рынка, который был бы приемлем и для стран Балтии, и для Финляндии, сообщил Патмалниекс. Если Финляндия тоже станет участницей регионального рынка, это существенно повысит его ликвидность.

В следующем году Минэкономики может приступить к разработке нового закона о рынке природного газа, в который будут включены нормы, необходимые для создания регионального рынка газа до 2020 года.