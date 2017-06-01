Если юридическое лицо до 15 июня не заключит новый договор, то с 1 июля поставку газа будет осуществлять прежний поставщик, то есть Latvijas gāze, в рамках гарантированной закупки по установленному Комиссией регулирования общественных услуг (Регулятором) тарифу + 20%.
В регистре торговцев природным газом сейчас находятся 25 компаний. Со списком можно ознакомиться на сайте Регулятора.
Перед подписанием договора Минэкономики рекомендует внимательно изучить условия соглашения, уделяя особое внимание следующим пунктам: общая цена природного газа, порядок и способ оплаты, срок заключения договора, порядок досрочного расторжения договора и соответствующие штрафные санкции, способ рассмотрения вопросов и споров, контактная информация аварийной службы.