После падения объемов строительства в 2016 году в этом году в строительной отрасли наблюдаются положительные тенденции и темпы роста отрасли ускоряются, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

В первом квартале этого года объемы строительства в фактических ценах выросли на 9,1% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Это в большей степени связано с началом проектов, реализуемых на средства европейских фондов, и интенсивностью их реализации, поясняют в Минэкономики.

Рост объемов строительства в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом прошлого года наблюдался как в сегменте зданий, так и в сегменте инженерных сооружений.

Значительнее всего выросли объемы строительства зданий – на 12%. На это главным образом повлияло увеличение объемов строительства жилых зданий на 20%.

Объемы строительства нежилых зданий выросли на 8,2% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Объемы строительства производственных зданий и складов увеличились на 20%. Снижение наблюдалось в сегментах спортивных зданий, музеев и библиотек.

В сегменте инженерных сооружений объемы строительства выросли на 3,7% по сравнению с первым кварталом 2016 года. Стремительнее всего росли объемы строительства портов, дамб, мостов и туннелей, а также нежилых помещений в сельских хозяйствах.

Объемы строительства снижались в сегментах шоссе, улиц, аэродромов, беговых дорожек и железнодорожных линий.

По прогнозам Минэкономики, в последующие годы общий объем строительства будет расти, чему поспособствует реализация проектов, финансируемых из европейских фондов.