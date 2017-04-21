Это не тот путь, которым надо идти, подчеркнул он.
Сакс добавил, что у Латвии есть возможности заимствовать "дешевые деньги" на финансовых рынках, но инвестирование их в дороги отразится на государственном бюджете. "Мы не можем брать взаймы слишком много и жить за счет следующих поколений", - сказал представитель Минфина.
Единственная ситуация, когда брать взаймы ради инвестиций в дороги можно - это проекты частно-публичного партнерства, причем главный риск в таких проектах должны брать на себя частные партнеры. Пример такого проекта — Кекавская окружная дорога, сказал Сакс.