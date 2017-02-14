Министерство финансов в настоящий момент работает над новой налоговой стратегией. Один из предложенных вариантов – повышение необлагаемого минимума до 350 евро. Правда, речь идет только о небольших зарплатах, сообщает Латвийское телевидение (ЛТВ).

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) пока воздержалась от подробностей, но заметила, что повышение необлагаемого минимума действительно взвешивается.

"Налоговая политика – это не только повышение или понижение налоговых ставок. Это комплексный подход, который включает в себе конкурентоспособность, уменьшение неравенства, возможности государственной казны, так как значительные изменения сразу найдут отражение в бюджете, поэтому нам надо учитывать фискальные возможности в конкретный год", - пояснила министр.

Напомним, что еще в прошлом году в Латвии был введен дифференцированный необлагаемый. В этом году для всех работающих он составляет 60 евро в месяц, а для людей с низким достатком - 115 евро в месяц. Получить переплаченную сумму они могут только в будущем году после подачи ежегодной декларации о доходах.