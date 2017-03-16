В Сейме считают, что эту инициативу должна рассмотреть созданная минфином рабочая группа, которая разрабатывает основные положения налоговой политики на 2017 - 2021 гг.

Сейм принял решение на основании коллективного заявления "О прогрессивной налоговой системе", которое было размещено на портале manabalss.lv. Авторы инициативы предлагают постепенно изменить налоговую систему Латвии, чтобы увеличивать налоги на богатейших жителей и потребление товаров класса люкс, и одновременно уменьшалось налоговое бремя для получателей небольших зарплат, в первую очередь, путем внедрения прогрессивного налога на зарплаты.

"Неравноправие в Латвии достигло самого высокого в Европе уровня, неприемлемого для цивилизованного общества. Это означает, что налоги выше для тех, у кого меньшие доходы, а очень богатые платят совсем немного. Прогрессивная налоговая система – это основание для того, чтобы в Латвии образовывался средний слой общества, и плодами экономического роста могли наслаждаться все, а не только узкие слои общества, и каждый член общества честным трудом мог заработать достойное вознаграждение", - утверждают авторы инициативы.

Коллективное заявление было внесено в Сейм в декабре 2016года. Его подписали 10 657 граждан страны.