По ее словам, при снижении ставки НДС потребуется джентельменское соглашение с торговцами, чтобы они не использовали это разницу для дополнительной наценки. Также необходимо соглашение - снижение ставки будет временным – на три года. За это время можно будет оценить, каковы результаты и достигнута ли намеченная цель, например, прирост оборота и лучшие условия для местных производителей. Если же за три года цель не будет достигнута, сниженную ставку придется отменить.

Напомним, что в четверг, 7 сентября, партии правящей коалиции договорились поддержать предложение Министерства земледелия, которое порекомендовало снизить применяемую в розничной торговле ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 21% до 5% на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи.

Соответствующие поправки к нормативным актам еще предстоит рассмотреть правительству и Сейму.

Ранее Министерство земледелия представило Кабинету министров доклад, в котором предлагалось снизить НДС на характерные для Латвии овощи, фрукты и ягоды до 5%.

В докладе говорится, что такой шаг поможет конкурентоспособности легального рынка соответствующей продукции. В списке — яблоки, груши, цидония, коринка, вишня, слива, клубника, малина, ежевика, черная и красная смородина, крыжовник, черника, брусника, клюква, арония, облепиха, рябина, бузина, жимолость, лимонник, калина, морошка и земляника, а также картофель, репчатый лук, чеснок, лук-порей, капуста, в том числе цветная, брокколи и еще некоторые ее виды, салат и цикорий, морковь, репа, брюква, хрен, топинамбур, редька, турнепс, петрушка, свекла, редис, огурцы, горох, фасоль и другие бобовые, сельдерей, шпинат, ревень, кабачки, тыква, фенхель, кукуруза, зеленый лук, базилик, укроп, мята, кинза и другая зелень.