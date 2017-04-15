На сегодня латвийские домохозяйства платят за "зеленую энергию" 3,24 цента за киловатт/час, в то время, как Литва и Эстония — 1,15 центов. Ничего хорошего рядовые потребители не ждут и от либерализации рынка газа. Арвилс Ашераденс выдал свои прогнозы.

Про перспективы цен на электричество

По словам министра, присоединившись к скандинавской системе Nord Pool, Латвия получила доступ к энергии по той же базовой цене, что и прочие балтийские и скандинавские страны, а эта цена снижается каждый год. Беда в том, что потребительская цена завязана на неэффективные распределительные сети и обязательную закупочную компоненту ("зеленую"), которая будет снижаться не раньше, чем через два-три года, когда начнут заканчиваться невыгодные договоры на 10-20 лет, заключенные бывшими правительствами с производителями "зеленой энергии".

Кроме того, по сведениям Ашераденса, подавляющее большинство потребителей энергии выбирают самый понятный для них "универсальный тариф" — фиксированную плату каждый месяц. В то время, как люди активные, покупающие энергию по биржевой системе tet (ее предлагает, например, Lattelecom), выигрывают на рыночных механизмах 10-15 процентов.

По его словам, сегодня для правительства главное — снизить цены для энергоемких производств. С 1 января 2018 года вступит в силу программа, по которой стоимость электричества для этих предприятий выйдет на среднеевропейский уровень, что повыcит их конкурентоспособность. Министр пояснил, что для таких компаний, как Cemex (третий крупнейший производитель цемента в мире) или Liepājas metalurgs (потребляет 5% энергии Латвии), это вопрос существования. Но и для рядовых потребителей решение по энергоемким предприятиям важно: чем больше общее потребление электричества в стране, тем ниже его цена для всех.

Про перспективы цен на газ

Министр заявил, что снижение цен после либерализации газового рынка — это "элементарная логика". "Из латвийского газового рынка, потребляющего 1,5 млрд кубометров газа в год, мы превращаемся в балтийский рынок с потреблением 4 млрд. кубометров, а на большие объемы — ниже цена. Подключение балтийского газового рынка к финской системе, связанной с Центрально-европейской, решит вопрос гарантированных поставок газа, да и цены на центрально-европейском рынке сегодня ниже латвийских более, чем на 20%. Со временем эта разница выровняется".