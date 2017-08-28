Важно формировать бюджет фискально ответственно, но при этом учитывать, что латвийская экономика сейчас хорошо развивается, подчеркнула она.

"Речь о перегреве экономики точно не идет. Прозвучавшие в публичном пространстве сигналы тревоги излишни, так как мы многое сделали, чтобы раскачать экономику", - говорит министр финансов.

Есть объективные факторы, стимулирующие экономику, например, еврофонды, грядущая налоговая реформа, пояснила она. "Нам надо радоваться, что мы нашли хоть какие-то инструменты, чтобы раскачать народное хозяйство", - говорит Рейзниеце-Озола.

Как сообщалось, на прошлой неделе председатель Совета по фискальной дисциплине (СФД) Янис Платайс сказал, что в латвийской экономике появляются признаки "жирных лет", поэтому надо готовиться к последствиям.

Положительные макроэкономические прогнозы, подготовленные Министерством финансов на ближайшие три года, являются реалистичными, подтвердил он.

Это связано с тем, что улучшается ситуация в мире, соответственно, улучшаются и условия для экспортирующих предприятий Латвии. Вместе с тем, Платайс предупредил, что возвращение оптимизма в среду предпринимателей связано с перегревом экономики.

"Если сейчас экономика сбалансирована, то в ближайшие годы ожидается ее перегрев. Уже сейчас начинают появляться признаки, какие наблюдались в "жирные годы"", - подчеркнул эксперт.

Наступление следующего экономического кризиса предугадать сложно, но, согласно экономическим циклам, кризисы наступают раз 8 или 12-13 лет, сказал Платайс.