В среду на Международном транспортном форуме в Лейпциге он встретился с генеральным директором бюро транспортной политики Министерства наземной инфраструктуры и транспорта Кореи и обсудил эту возможность.

Латвия предлагает Южной Корее решения по организации транспортных потоков в Европу, особенно Скандинавию, сказал Аугулис. Преимущества Латвии - выгодное географическое положение, развитая инфраструктура, опыт сотрудничества со странами СНГ и Россией.

Министр призвал южнокорейских предпринимателей инвестировать в Латвии в создание логистических центров, основывать предприятия в портах и свободных экономических зонах.

Пока что активного двустороннего сотрудничества между Латвией и Южной Кореей не ведется.