Телепередача обнаружила, что несколько предприятий проекты не закончили, а лицензии сохранили, подав в тесте Sadales tīkls мощность с переносного генератора. Если эти предприятия начнут работу и используют возможность торговать электроэнергией по повышенной цене, то потребителям в платежах обязательной компоненты закупки в следующие 10 лет это обойдется в сумму до 100 млн евро.

Как сообщили агентству LETA в Минэкономики, Ашераденс поручил провести проверки, выехав по конкретным адресам.

Это Kriozes, Салдусская волость, Салдусский край (фирма Briedis būve), ул. Цесвайнес, 18B, Мадона, Мадонский край (Madonas Eko), ул. Цецилю, 12, Иерики, Драбешская волость, Аматский край (Tektus), ул. Цецилю, 16, Иерики, Драбешская волость, Аматский край (M parks), ул. Валкас, 1A, Стренчи, Стренчский край (E Strenči), фирма Elektro rīdzene (ул. Эзера, 6 , Ридзене, Вайвская волость, Цесисский край), ул. Тиргус, 6, Седа, Стренчский край (E Seda) и ул. Вестиенас, 2, Рига (Rīgas enerģija).

Во время проверок необходимо на месте убедиться в соответствии работы когенерационных станций выденной лицензии.

Ашераденс поручил Sadales tīkls провести внутреннюю проверку в связи с выданным актом проверки деятельности когенерационной станции фирмы Rīgas enerģija.

Министр намерен также обратиться в Госполицию с просьбой начать проверку в связи с возможным мошенничеством в работе когенерационной станции Rīgas enerģija.