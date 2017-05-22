По его словам, спрос на новые рейсы оказался выше, чем первоначально прогнозировала национальная авиакомпания airBaltic.

Одновременно министр напомнил, что рейсы между Ригой и Лиепаей будут осуществляться только до октября, так как аэропорт Лиепаи пока не может принимать самолеты в зимний сезон.

Отвечая на вопрос о возможном открытии авиасообщения с Вентспилсом и Даугавпилсом, министр напомнил, что аэропорты этих городов не готовы принимать регулярные рейсы.

Напомним, что с 16 мая airBaltic осуществляет внутренние рейсы между Ригой и Лиепаей.