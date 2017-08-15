"Примерно на 35% увеличился именно размер грузоперевозок автотранспортом", - сказал министр.

Кроме того, он сообщил, что в этом году увеличился объем автотранспортных перевозок из/в Россию.

Он также рассказал, что в транспортной рабочей группе латвийско–российской межправительственной комиссии (МПК) достигнута договоренность о выделении 3000 разрешений на автотранспортные грузоперевозки в Россию. "Это хорошая новость для перевозчиков, которые перевозят грузы из/в Россию", - отметил Аугулис, добавив, что в этом году количество разрешений в Россию станет рекордным и достигнет 7000 штук.

По данным Автотранспортной дирекции, ранее квота на перевозки между Латвией и Россией на 2017 год составляла 4000 универсальных разрешений и 100 000 двусторонних/транзитных разрешений.