Система дифференцированного необлагаемого минимума вступила в Латвии в силу с 2016 года. Предполагается, что она позволит сгладить неравенство доходов между людьми с низкими и высокими зарплатами. Но есть нюанс: система "привязана" к декларации о доходах, и те, кто не будут ее подавать, могут потерять деньги на налогах. Портал Delfi разбирается, как это работает.

В чем смысл новой системы?

Основная идея: постепенно уменьшать размер необлагаемого минимума, привязывая его к уровню доходов. Это позволит увеличить налоговую нагрузку на тех, кто получает сравнительно высокие зарплаты, и увеличить доходы жителей Латвии, которые зарабатывают мало.

Что это означает в денежном выражении?

Если размер вашей зарплаты не меняется, то в 2017 году вы будете получать на руки меньше. Поскольку необлагаемый минимум снизился с 75 до 60 евро в месяц, зарплата стала меньше на 3,45 евро в месяц.

В 2018 году минимум упадет еще на 20 евро, то есть до 40 евро в месяц. Это означает, что зарплаты сократятся еще на 4,60 евро в месяц. В 2019 году схема повторится - минимум снизится до 20 евро, а месячный доход – на 4,60 евро. В 2020 году ставка минимального необлагаемого минимума будет равна 0, то есть из зарплаты вычтут еще по 4,60 евро в месяц.

То есть моя зарплата станет меньше?

Да. Но у вас есть шанс вернуть часть налогов, и если вы получали сравнительно небольшую зарплату, ваши доходы фактически повысятся. Для тех, у кого относительно высокая зарплата, ситуация выглядит хуже.

Что нужно сделать, чтобы не потерять в деньгах?

Подать декларацию о доходах (как уже ранее писал портал DELFI, это можно сделать с 1 марта). Государство вернет переплаченный подоходный налог с населения даже в том случае, если у вас нет оправданных расходов - именно за счет дифференцированного минимума.

Жители Латвии, доходы которых не превышают 380 евро в месяц (4560 евро в год), получат дополнительную необлагаемую сумму - 25 евро в месяц, то есть общий минимум для этой категории – 100 евро в месяц (1200 евро в год).

Необлагаемый минимум с доходов от 380 до 1 000 евро в месяц (от 4560 до 12 000 евро в год) рассчитывается по сложной формуле в зависимости от размера заработка. Необлагаемый минимум с доходов, которые превышают 1000 евро в месяц (12 000 евро в год) - 75 евро в месяц (900 евро).

Сколько денег можно вернуть от государства?

Люди с низкой заработной платой, а именно, до 380 евро в месяц при подаче декларации о доходах смогут вернуть из государственного бюджета 69 евро. В 2017 году максимальная сумма уже составит 1 380 евро в год или 115 евро в месяц, в 2018 году – 1 560 евро в год или 130 евро в месяц, в 2019 году – 1 740 евро в год или 145 евро в месяц, а в 2020 году – 1 920 евро в год или 160 евро в месяц.

То есть, по результатам подачи декларации о доходах за 2017 год максимально можно вернуть 151 евро, за 2018 год – 248 евро, за 2019 год – 345 евро, а за 2020 год – 442 евро.

Ничего не понимаю, покажите мне примеры

Зарплата 380 евро в месяц

Льгот нет, иждивенцев нет, работал весь календарный год.

В 2017 году за счет новой системы ежемесячная зарплата "чистыми" сократится на 3,45 евро (было 279,13, стало 275,68).

Возврат по декларации доходов: 69 евро.

Общий доход за 2016 год: 3349,52 евро

Общий доход за 2017 год: 3377,12 евро (+28,4 евро)

Зарплата 750 евро в месяц

Льгот нет, иждивенцев нет, работал весь календарный год.

В 2017 году за счет новой системы ежемесячная зарплата "чистыми" сократится на 3,45 евро (было 534,11, стало 530,66).

Возврат по декларации доходов: 27,82 евро.

Общий доход за 2016 год: 6409,35 евро

Общий доход за 2017 год: 6395,77 евро (-13,58 евро)

Зарплата 1100 евро в месяц

Льгот нет, иждивенцев нет, работал весь календарный год.

В 2017 году за счет новой системы ежемесячная зарплата "чистыми" сократится на 3,45 евро (было 775,32, стало 771,87).

Возврат по декларации доходов: 0.

Общий доход за 2016 год: 6409,35 евро

Общий доход за 2017 год: 6395,77 евро (-41,4 евро)

Вычислить размер зарплаты с учетом новой системы можно здесь.