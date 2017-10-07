Младший брат бывшего руководителя и совладельца Parex banka Валерия Каргина - Вадим Каргин - признан неплатежеспособным. 26 сентября он подал заявление о неплатежеспособности, а 4 октября начался процесс неплатежеспособности Вадима Каргина, свидетельствуют данные из информационной системы Администрации неплатежеспособности.

Администратором процесса назначен Роман Жеглов, который ранее руководил процессами неплатежеспособности фирм KMM Metāls и Krievu radio Rīga. Об этом сообщает информационное агентство LETA.

Суммарная задолженность Вадима Каргина перед компанией Reverta составляет 897 838 евро. Этим летом Reverta продала портфель обязательств компании Gelvora. Представитель Reverta в комментарии информационному агентству LETA не смогла пояснить, связаны ли долговые обязательства Вадима Каргина с Parex banka.

В решении суда говорится, что сейчас единственный источник доходов Вадима Каргина - зарплата около 400 евро в фирме Ērgļu ligzda, где он работает с 3 июля 2017 года. Ему принадлежат фирмы Lielupes skati, Kleistu pakaviņš и 76% долей капитала Četrikanams, но деятельность этих фирм прекращена Службой госдоходов, идет процесс их ликвидации.

В 2003 году Вадим Каргин оказался в поле зрения средств массовой информации, потому что Госполиция задержала его за хранение героина.