В процесс постановки целей 60% коммерсантов вовлекают своих сотрудников, свидетельствует данные опроса.

Совсем другая картина открывается в недавно созданных компаниях – 65% владельцев таких фирм к процессу определения целей развития работников не привлекают.

Кроме того, в молодых компаний редко у какого сотрудника (18%) есть личные цели развития. В институте отмечают, что даже в небольших компаниях важно привлекать к формированию бизнес-стратегии всех работников.

Достичь всех поставленных в прошлом году целей удалось 17% малых и средних компаний. Еще 24% фирм достигли до 90% поставленных целей, 33% респондентов отметили, что им удалось достичь немногим более 50% поставленных целей.

Опрос проводился в декабре 2016 года и январе 2017 года на платформе Swedbank Business Network. В опросе приняли участие 152 малых и средних коммерсантов.