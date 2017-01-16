Администратор неплатежеспособного KVV Liepājas metalurgs Гунтар Корис разработает план продажи предприятия до конца января, а официально процесс продажи начнется в январе, сообщил агентству LETA представитель администратора Дзинтарс Хмиелевскис.

"До конца января будет закончена проверка имущества предприятия и разработан план продажи. Его еще нужно согласовать с кредиторами, поэтому официальный процесс продажи начнется в феврале", - сказал он.

В ближайшие дни администратор предприятия заключит договор с консультационной компанией EY (ранее - "Ernst&Young") о поиске потенциальных инвесторов.

Хмиелевскис пояснил, что консультант был выбран в процессе переговоров, так как его предложение было лучшим. Значение имело и то, что в 2013 году EY проводила углубленный финансовый анализ Liepаjas metalurgs.

Суд объявил предприятие неплатежеспособным 16 сентября 2016 года.

Бывший инвестор предприятия, украинская "КВВ Групп", заявила, что намерена жаловаться на Латвию в Еврокомиссии.