"Чтобы обеспечить долгосрочное и уравновешенное развитие электросетей, Sadales tīkls продолжает реализовывать по всей Латвии важные инвестиционные проекты электроснабжения, повышая его надежность и качество для населения и предприятий", - сказала она.

Ежегодно необходимо полностью обновлять по меньшей мере 2% электросетей, реконструировать и обновлять в среднем 1600 км линий электропередачи.

"Примерно 50% общей электросети в Латвии составляет советское наследие, уже не отвечающее ни сегодняшним потребностям и требованиям клиентов к качеству, ни плотности населения и объему потребления электроэнергии. Поэтому в соответствии с доступным финансированием Sadales tīkls продолжает в плановом порядке обновлять и реконструировать электростети, заменять провода и опоры линий электропередачи, заменять воздушные линии кабельными, очищать трассы электролиний от деревьев и кустов, развивать дигитализацию электросетей. От того, как много и насколько эффективно вкладывается в преобразование электросетей сейчас, зависит, каким будет качество электроснабжения и траты в последующие 30-50 лет, так как это средний срок службы элементов электросети", - сказал исполнительный директор предприятия Андис Пинкулис.

Стремясь достичь среднего европейского уровня, Sadales tīkls снизило коэффициент продолжительности незапланированных электроотключений на одного клиента почти втрое - с 293 минут в 2011 году до 104 минут в 2016 году, а количество электроотключений - с 5,6 раза в 2011 году до 2,2 раза в 2016 году.

Sadales tīkls ежегодно вкладывает в модернизацию электросетей примерно 100 млн евро. По всей Латвии продолжится реконструкция и строительство подстанций. В этом году планируется обновить линии электропередачи протяженностью 1,763 тыс. км. Предприятие планирует вложить 106 млн евро в обновление 873 км электролиний среднего напряжения, 890 км линий низкого напряжения, реконструировать или построить заново 711 трансформаторных подстанций.

В 2017 году планируется установить по всей Латвии 110 тыс. смарт-счетчиков электроэнергии.

Sadales tīkls обеспечивает поставку электроэнергии более 1 млн объектов клиентов на всей территории Латвии.