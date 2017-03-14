СГД в Facebook поясняет, что такие предложения - это мошенничество, и так называемый департамент никак не связан с латвийской налоговой администрацией. Такие же случаи мошенничества происходят в других странах ЕС, например, в Финляндии, Германии и так далее.

"Если вы получили такое или похожее предложение, то призываем не отвечать на него, а предупредить партнеров по бизнесу и информировать сотрудников Государственной полиции", - отмечают в СГД.

Многие латвийские бизнесмены получили сообщения электронной почты и обычные письма, в которых им предлагалось внести в Европейский регистр номер плательщика НДС.

На первой странице письма говорится, что это бесплатная услуга, а на второй мелким шрифтом указывается, что годовая плата за такую "рекламу" составит 771 евро, а договор заключается на три года.

Представитель Госполиции Дайрис Анучинс пояснил, что если оплата уже внесена, то это означает, что бизнесмен сам фактически акцептировал предложенное сотрудничество, то есть размещение названия своего предприятия в каталоге или базе данных в якобы рекламных целях.

"Сомнительно, что конкретное предприятия может получить какую-то реальную пользу от такого сотрудничества. Поэтому Госполиция призывает бизнесменов быть внимательными и тщательно по существу проверять получаемые предложения, углубляясь в предлагаемые условия. Кроме того, призываем не отзываться на подозрительные предложения, отправитель которых н известен и не вызывает доверия", - сказал представитель Госполиции.

Как выглядят письма от мошенников?

Первая страница.



На второй странице сообщается, что подписывая договор, компания заказывает публикацию данных и обязуется каждый год платить за это определенную сумму, которая будет вноситься авансом.

