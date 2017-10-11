В своем новейшем обзоре перспектив мировой экономики World Economic Outlook, который опубликован во вторник, МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 3,8%, а в следующем году - на 3,9%.

В апрельском обзоре МВФ прогнозировал для Латвии прирост ВВП в этом году на 3%, в следующем году - на 3,3%.

Инфляция в Латвии в этом и следующем году прогнозируется в размере 3%, а безработица уменьшится до 9% в этом и до 8,7% в следующем году по сравнению с 9,6% в 2016 году. Дефицит счета текущих платежей в этом году составит 0,3% от ВВП, в будущем году - 1,5%.

Среди стран Балтии наибольший прирост ВВП фонд в этом году прогнозирует для Эстонии - 4%, в следующем году - 3,7%. Инфляция в Эстонии в этом и следующем году ожидается на уровне соответственно 3,8% и 3,4%. Счет текущих платежей будет с профицитом в размере 1,8% от ВВП, который в следующем году снизится до 1,4%. Уровень безработицы в Эстонии составит в этом году 8,4%, в будущем году - 9% по сравнению с 6,8% в 2016 году.

В Литве МВФ и в этом году, и в следующем году прогнозирует рост экономики на 3,5%. Инфляции в Литве в этом году составит 2,8%, в следующем году - 2%. Дефицит счета текущих платежей в этом году прогнозируется на уровне 1,6% от ВВП, в следующем году - 1,5%. Уровень безработицы в Литве, по оценкам экспертов МВФ, в этом году снизится до 7,4%, в следующем году - до 7,2% по сравнению с 7,9% в прошлом году.

Прирост ВВП еврозоны МВФ прогнозирует в размере 2,1% в этом году, а в следующем году рост экономики замедлится до 1,9%.

Инфляция в 19 странах еврозоны составит 1,5% в этом и 1,4% в следующем году. Профицит счета текущих платежей прогнозируется в размере 3,1% в этом году и 3% - в следующем году. Безработица в еврозоне в этом году снизится до 9,2%, в следующем - до 8,7%, прогнозирует МВФ.