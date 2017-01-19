Мясоперерабатывающее предприятие SIA Forevers планирует открыть 30 новых мест торговли по всей Латвии, инвестиции в сеть магазинов в 2016 и 2017 гг. превысят 240 тысяч евро, сообщил агентству LETA председатель правления предприятия Андрей Ждан.

В результате количество торговых мест предприятия превысит 100. Это крупнейший проект расширения сети магазинов "Forevers" за 20 лет его существования.

В 2016 году в Латвии было открыто 12 новых магазинов Forevers, в 2017 году планируется открыть до 30 новых торговых мест в Риге, Бауске, Лиепае, Кулдиге, Цесисе, Сигулде, Валке и других городах. 19 января открылся новый магазин в Риге на ул. Силциема, 20-го открывается магазин на ул. A.Биезиня.

Как отметил Ждан, развитие торговых мест предприятия является одной из стратегических целей Forevers по увеличению объемов реализации продукции. Концепция сети магазинов Forevers предусматривает широкий ассортимент мясной продукции предприятия - от свежего мяса до копченостей, колбас, сосисок, сарделек и других мясных изделий.

Сейчас в сеть Forevers в Латвии входят 75 торговых мест, в том числе 27 в Риге. В 2015 году оборот Forevers составил 30,106 млн евро, прибыль - 1,433 млн евро. В 2016 году предприятие планировало увеличить оборот на 3-5%.

Предприятие Forevers было основано в 2004 году, его основной капитал составляет 1,3 млн евро. Владельцем предприятия является Андрей Ждан.