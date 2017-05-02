Как говорится в объявлении, опубликованным в официальной газете Latvijas Vēstnesis, уже на третий аукцион выставлена недвижимость – земельный участок площадью 3452 кв. м, здание площадью 6503,6 кв. м, а также находящееся в гостинице движимое имущество.

Начальная цена - 2,975 млн евро.

Напомним, что расположенная в Риге на улице Бривибас гостиница Days Hotel Riga VEF принадлежит неплатежеспособной фирме BBF Consulting. По данным Crediweb.lv, Рихардс Козловскис является владельцем 20% долей капитала BBF Consulting.

Эта гостиница была открыта в 2006 года под названием Europa City Riga. В 2011 году она была переименована в Days Hotel Riga VEF. В гостинице имеется 135 номеров, три зала для конференций, ресторан, музыкальный бар, салон СПА и кабинет солевых процедур.

Процесс неплатежеспособности в BBF Consulting начался в 2013 году. Рихардс Козловскис ранее работал в данной фирме юристом.