Микроавтобус получил название I. D. Buzz, он будет способен проехать 430 км без подзарядки и сможет работать полностью автономно. В I. D. Buzz смогут поместиться до восьми человек.

Volkswagen объявил о новом проекте на автомобильной выставке в Детройте.

"Мы хотим вернуть любовь американцев к Volkswagen. Мы намерены стать значимым и прибыльным автопроизводителем в США в течение следующих 10 лет", — заявил глава бренда Volkswagen Герберт Дисс.

VW прекратил производство оригинальных микроавтобусов Type 2 несколько десятилетий назад, в Бразилии он производился до 2013 года под названием VW Kombis. Автопроизводитель представлял концепты новой версии микроавтобуса в 2001, 2011 и 2016 годах.